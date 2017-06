Sporting anuncia venda de Ruben Semedo ao Villarreal

Lusa 07 Jun, 2017, 15:39 / atualizado em 07 Jun, 2017, 15:47 | 1.ª Liga

Na sua página oficial, o Villarreal, que terminou a última edição da liga espanhola na quinta posição, refere que o contrato com o jogador português terá a duração de cinco temporadas.



O clube descreve Ruben Semedo com “um dos centrais mais prometedores do futebol europeu e um pilar da seleção sub-21”.















Ruben Semedo, de 23 anos, é formado nas escolas do Sporting, e está atualmente ao serviço da seleção sub-21 que prepara o Europeu da categoria, que começa a 16 de junho na Polónia.

No documento, o Sporting acrescenta que fica com o direito a receber 20% de uma futura transferência do defesa central para um clube terceiro.