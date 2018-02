Sporting dá tudo pela vitória frente ao Moreirense

Mário Aleixo - RTP Comentários 26 Fev, 2018, 08:23 / atualizado em 26 Fev, 2018, 08:23 | 1.ª Liga

A formação leonina está, provisoriamente, a três pontos dos encarnados (3-1 em Paços de Ferreira, no sábado) e a oito dos azuis e brancos (5-1 em Portimão, no domingo), que defronta na sexta-feira, na abertura da 25ª ronda.



Para o embate de Alvalade, o treinador Jorge Jesus não pode contar com o melhor marcador, o holandês Bas Dost (20 golos), que se lesionou face ao Astana (3-3), na Liga Europa, mas nem isso diminui o grande favoritismo do Sporting.



O treinador dos "leões", Jorge Jesus, no lançamento do encontro confirmou que só o triunfo ser à sua equipa.





Os "leões" somam 10 vitórias e dois empates, com FC Porto (0-0) e Sporting de Braga (2-2), nos 12 encontros caseiros, enquanto o Moreirense já venceu três jogos em reduto alheio, onde ainda soma um empate e sete derrotas.A formação dos cónegos tem uma baixa, Belkaroui estará ausente por castigo.Na conferência de imprensas de antevisão da partida o técnico dos nortenhos, Petit, desvaloriza a ausência de Bas Dosta na equipa de Alvalade.O jogo começa às 21h00, no Estádio José Alvalade.Antes do embate no reduto dos "leões", o Sporting de Braga, quarto colocado, a sete pontos do Sporting, recebe o Tondela, que segue no 12º posto, cinco pontos acima da "linha de água".Os "arsenalistas" apresentam-se na máxima força enquanto os beirões têm três baixas: Murilo, Miguel Cardoso e Ricardo Costa, todos a cumprir um jogo de castigo.O encontro tem o início marcado para as 19h00, no Estádio Municipal de Braga.Rio Ave-Desportivo das Aves, 0-0Belenenses-Feirense, 1-0Marítimo-Vitória de Guimarães, 3-2Paços de Ferreira-Benfica, 1-3Desportivo de Chaves-Estoril Praia, 2-0Boavista-Vitória de Setúbal, 4-0Portimonense-FC Porto, 1-5