Sporting de Braga vence Sporting e iguala Benfica na liderança da Liga

Inês Geraldo - RTP Comentários 24 Set, 2018, 22:30 / atualizado em 24 Set, 2018, 22:31 | 1.ª Liga

No jogo mais antecipado da quinta jornada, o Sporting de Braga recebeu o Sporting na Pedreira e arrecadou os três pontos.





O primeiro sinal de perigo surgiu através João Novais, com um remate que Salin encaixou. O Sporting aproveitou a velocidade e vertigem de Raphinha para assustar Tiago Sá, e o brasileiro ensaiou durante a partida vários remates perigosos que causaram susto na Pedreira.





À passagem da meia-hora, João Novais voltou a fazer uso da meia-distância mas falhou o alvo, sendo que, aos 35 minutos aconteceu o grande lance de perigo da primeira parte. Cruzamento de Raphinha para a área bracarense, Nani remata de cabeça e Tiago Sá fez a defesa da noite, negando o golo aos Leões.















A primeira parte terminou tal como se iniciou a segunda: com remates do Sporting. Montero e Bruno Fernandes tentaram a sorte fora da grande área adversária mas sem sucesso. Dyego Sousa testou a antenção de Salin, após boa jogada individual e o Sporting esteve perto de inagurar o marcador.





Num contra-ataque rápido, Montero galgou metros, cruzou para Bruno Fernandes que, na grande área do Sporting de Braga, arranjou espaço e rematou ao lado.







Até que aos 67 minutos acontece o momento do jogo. Eduardo, que entrou no decorrer da segunda parte, enfrentou os adversários, foi à linha de fundo no lado esquerdo e cruzou para o remate certeiro de Dyego Sousa. Sem que a defesa do Sporting tivesse cortado o esférico, o avançado brasileiro aproveitou para marcar o primeiro e único golo da noite.















Até ao fim da partida, os Leões tentaram o empate, com o mais inconformado a ser Raphinha com grandes remates aos 73 e 82 minutos. Destaque ainda para uma grande jogada do menino Jovane Cabral, que proporcionou a Tiago Sá mais uma das grandes defesas da noite.





Com este resultado, o Sporting sofreu a primeira derrota da temporada e foi ultrapassado na classificação pelo FC Porto. Já o Sporting de Braga, somou três pontos e colou-se ao Benfica na liderança da Liga Portuguesa.