Sporting-FC Porto. “Leão” invicto recebe campeão “ferido”

Com duas vitórias logo a abrir a competição, perante Sporting de Braga (3-1) e Boavista (5-0), o conjunto liderado por Sérgio Conceição acabou por somar a primeira derrota da temporada na terceira ronda, na receção ao Marítimo (3-2), que impediu os “dragões” de se manterem colados às “águias”.





Ataque azul contra defesa verde







Pela frente, os “dragões” vão enfrentar uma das melhores defesas da prova, o Sporting, que, tal como Santa Clara e Gil Vicente, ainda não encaixou qualquer golo no presente campeonato.Com a primeira jornada ainda pendente, a formação liderada por Rúben Amorim venceu os dois jogos realizados até ao momento, nas deslocações a Paços de Ferreira e Portimão, ambos por 2-0, com golos distribuídos por Jovane Cabral, Coates, Nuno Mendes e Nuno Santos.Se os “dragões” tiveram um deslize para o campeonato, os “leões” caíram com estrondo no “play-off” da Liga Europa, diante dos austríacos do LASK Linz, a meio das duas jornadas da I Liga, e falharam a continuidade nas competições europeias desta época.