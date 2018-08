Sporting prepara dérbi sem Bas Dost e Marcos Acuña

Lusa Comentários 20 Ago, 2018, 21:09 / atualizado em 21 Ago, 2018, 08:08 | 1.ª Liga

Bas Dost, que saiu durante a vitória de sábado por 2-1 em Alvalade perante o Vitória de Setúbal, devido a uma lesão, continuou a realizar tratamento, à semelhança de Miguel Luís e do brasileiro Bruno César.

Além do boletim clínico que os `leões` divulgaram hoje, após a primeira sessão de trabalhos da semana, nota ainda para a ausência de Marcos Acuña, autorizado a falhar o treino "devido a questões pessoais".

Na terça-feira, o treinador José Peseiro orienta, na Academia, duas sessões à porta fechada, pelas 09:30 e pelas 17:30, com vista à visita ao Benfica no sábado, no primeiro encontro entre `grandes` da I Liga em 2018/19, depois de ambos terem vencido nas duas primeiras rondas do campeonato.