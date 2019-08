Foto: Marcel Keizer - Reuters

A jornada começou ontem. Primeiro com o Moreirense a receber e bater o Portimonens e depois com o Boavista a vencer, no Estádio Nacional, o Belenenses SAD.







Neste momento, o Boavista está, provisoriamente, no topo da tabela com oito pontos, mais do que o Sporting e o Famalicão que só jogam este sábado.

Os Leões jogam em casa frente ao Rio Ave e Marcel Keizer espera vencer e manter a liderança.