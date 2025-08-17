Sporting recebe Arouca no regresso a Alvalade
O Sporting procura somar a segunda vitória na I Liga de futebol na receção ao Arouca, numa segunda jornada em que regressa ao Estádio José Alvalade após as obras realizadas nos últimos meses.
Depois do triunfo sobre o Casa Pia na estreia (2-0), em Rio Maior, o bicampeão nacional defronta o Arouca, que na primeira jornada somou um triunfo motivador em casa perante o AVS, por 3-1.
Este será o primeiro jogo do Sporting versão 2025/26 em sua casa, já que o estádio esteve impossibilitado de receber jogos durante a pré-temporada devido as obras de melhoramento e renovação no recinto.
Maxi Araújo e Diomande, titulares na primeira ronda, são baixas certas devido a lesão, o que vai obrigar o técnico Rui Borges a efetuar alterações no `onze` inicial dos `leões`.
O encontro está agendado para o recinto lisboeta, às 20:30.
Também hoje, o Rio Ave faz a estreia na I Liga na receção ao Nacional e a cidade de Alverca volta a receber um jogo do primeiro escalão em mais de duas décadas, com a equipa local a receber o Sporting de Braga.
Nos Açores, o `europeu` Santa Clara recebe o Moreirense.
No sábado, o Benfica estreou-se na I Liga com uma vitória no campo do Estrela da Amadora, por 1-0.
A ronda fecha segunda-feira com o FC Porto a visitar o Gil Vicente, em Barcelos.
Programa da segunda jornada:
Sexta-feira, 15 ago:
AVS - Casa Pia, 0-2
- Sábado, 16 ago:
Tondela -- Famalicão, 0-1
Vitória de Guimarães - Estoril Praia, 3-2
Estrela da Amadora -- Benfica, 0-1
- Domingo, 17 ago:
Rio Ave -- Nacional, 15:30
Alverca - Sporting de Braga, 18:00
Santa Clara - Moreirense, 17:00 locais (18:00, horas de Lisboa)
Sporting -- Arouca, 20:30
- Segunda-feira, 18 ago:
Gil Vicente - FC Porto, 20:15