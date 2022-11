Sporting regressa aos treinos com Nuno Santos lesionado

De acordo com a nota divulgada no site do clube, os titulares do jogo de terça-feira com os alemães, para a Liga dos Campeões, fizeram apenas "trabalho de recuperação, enquanto os restantes elementos treinaram normalmente no relvado".

Nuno Santos, que saiu lesionado, após sofrer uma entorse traumática no tornozelo direito, junta-se a Daniel Bragança, Luís Neto e Hidemasa Morita no boletim clínico.

O Sporting, que perdeu por 2-1 frente ao Eintracht Frankfurt, fica assim de fora da Liga dos Campeões, acabando em terceiro lugar do grupo D e relegado para a Liga Europa, disputando o `play-off` de acesso aos oitavos de final frente a um dos segundos classificados da fase de grupos daquela prova.

A formação orientada pelo técnico Ruben Amorim, que ocupa o sexto lugar na I Liga e defronta no sábado o quinto classificado, o Vitória de Guimarães, volta a treinar na quinta-feira, pelas 10:30.