Sporting repudia "atos de vandalismo" em casa do árbitro Vasco Santos

“Lamentamos e repudiamos os atos de vandalismo ocorridos no prédio em que reside o árbitro Vasco Santos (...) O Sporting não pode aceitar que, no plano externo, se exerçam formas de condicionamento e intimidação que visam exclusivamente prejudicar e influenciar o desempenho dos árbitros”, pode ler-se, em mensagem publicada na página do clube na Internet.



O clube de Alvalade lembrou, por outro lado, o combate que tem travado, “com resultados práticos obtidos”, por “alterações no seio da arbitragem”.



“O Sporting (...) tem-se batido, com resultados práticos obtidos, por alterações no seio da arbitragem que ponham cobro aos condicionamentos a que estes agentes desportivos estavam sujeitos por via, por exemplo, da forma como eram avaliados, bem como pela introdução das novas tecnologias como ferramenta de promoção da verdade desportiva e de ajuda ao trabalho dos árbitros”, acrescentam.



O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informou, em comunicado, que prédio onde habita o árbitro Vasco Santos foi vandalizado na madrugada de hoje, sem revelar a extensão dos danos, adiantando que vai apresentar queixa do sucedido.



Vasco Santos foi o vídeo-árbitro designado para o jogo Benfica-Belenenses (5-0), da terceira jornada da I Liga, de que resultou a abertura de um processo ao defesa Eliseu, por alegada prática de jogo violento, e que viria a ser arquivado pelo Conselho de Disciplina.



Em causa está um lance em que o defesa do Benfica pisou um adversário. Questionado por este órgão, Vasco Santos disse que, após ter visto imagens que lhe foram disponibilizadas durante o jogo, entendeu não ter existido qualquer agressão ou prática de jogo violento por parte de Eliseu e por essa razão não alertou o árbitro do jogo, Rui Costa.



Na sequência da decisão do CD - que arquivou o auto de flagrante delito elaborado pela Comissão de Instrutores da Liga após queixa do Sporting, alegando não poder sobrepor-se à avaliação dos árbitros -, o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, disse que, se não consegue ver um lance como o de Eliseu, Vasco Santos é incompetente e não pode arbitrar.