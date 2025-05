Sporting vê o e Benfica à espera deslize

Depois da igualdade a um golo no dérbi da 33.ª e penúltima jornada na Luz, os "leões" e as "águias" entram para a derradeira ronda com os mesmos 79 pontos, mas com o Sporting a ter vantagem no confronto direto.



Assim, para conseguir o primeiro bicampeonato desde que alcançou o "tetra" em 1953/54, o Sporting, que recebe o Vitória de Guimarães, tem "apenas" de conseguir o mesmo resultado do Benfica, que visita o Sporting de Braga.



Apenas um deslize do Sporting frente aos vimaranenses pode permitir ao Benfica ser campeão, tendo sempre de fazer um melhor resultado do que os "leões".



Para o derradeiro jogo da época, marcado para as 18h00 de sábado, tal como o do Benfica, o treinador do Sporting, Rui Borges, não vai poder contar com o capitão Morten Hjulmand, que completou uma série de amarelos, nem com Ricardo Esgaio, expulso após o final do encontro da Luz.



Adversários ainda com objetivos



Contudo, tanto Sporting como Benfica vão encontrar equipas ainda com objetivos importantes por concretizar neste fim de temporada, com o Sporting de Braga a ter contas mais complicadas para chegar ao terceiro lugar, do que as do Vitória de Guimarães para atingir o quinto posto e a última vaga europeia.



Os bracarenses têm muito ténues esperanças de chegar ao pódio, uma vez que estão a três pontos do FC Porto, que recebe, igualmente no sábado, às 18:00, o já tranquilo Nacional, sem Nehuén Pérez, expulso no triunfo em casa do Boavista.



Mesmo em caso de derrota, os "dragões" dificilmente vão perder o terceiro lugar, que dá acesso direto à fase de liga da Liga Europa, uma vez que os ‘arsenalistas’ teriam de bater o Benfica e recuperar de uma diferença de sete golos em relação ao FC Porto.



Dois "espreitam" a Liga Conferência



Na luta pela presença na Liga Conferência, o Vitória de Guimarães (quinto) e o Santa Clara (sexto) entram para a última jornada em igualdade, com os mesmos 54 pontos, embora com vantagem no confronto direto para os vimaranenses, que apenas precisam de fazer o mesmo resultado que os açorianos.



Contudo, o Santa Clara tem, em teoria, um encontro mais acessível, uma vez que visita o ‘aflito’ Farense, embora o representante algarvio na I Liga esteja obrigar a pontuar para tentar fugir à despromoção.