Tondela com atletas condicionados antes da deslocação ao Estrela da Amadora

"É muito difícil a gestão. Temos muitos jogadores com problemas e os que estão com problemas crónicos não puderam treinar. Não gosto de chorar, mas é um facto, estamos em dificuldade”, admitiu Cristiano Bacci.



O condicionamento dos atletas deve-se ao trabalho consecutivo em campos sintéticos - em 22 treinos “só três é que foram em relva” -, uma vez que os relvados estão “impróprios, sem condições”, devido à precipitação de chuva nas últimas semanas.



O treinador falava em conferência de imprensa de antevisão à 23.ª jornada, em que se desloca a casa do Estrela da Amadora, na sexta-feira, pelas 20:45, em que o técnico italiano dizia “desconhecer a realidade” de outros clubes e da região de Tondela, mas “não houve possibilidade de treinar na relva”.



Neste sentido, Cristiano Bacci reforçou que o plantel está “com muitos problemas” e ainda vai “ver quem é que está apto ou não” para enfrentar o Estrela da Amadora, um jogo que, para o treinador, “era bom se fosse adiado mais para uma altura de sol”.



Apesar disso, o técnico evidenciou a “disponibilidade mental dos jogadores, que é a de jogar em qualquer lado”, falando de uma “equipa disponível, com alma”, apesar de “estar com limitações pesadas, sem poder treinar como era desejável e como uma equipa profissional merece”.



“E vamos enfrentar o adversário da mesma forma, com respeito. Sabemos que o Estrela da Amadora é uma equipa muito forte nos duelos e é forte fisicamente. Normalmente, é um campo difícil”, sublinhou.



Ainda assim, Cristiano Bacci disse que os atletas” estão prontos para ir à luta”, até porque “a equipa já mostrou que está viva, tanto nos jogos em que pontuou como nos que não pontuou”.



“Por isso, estou confiante que a equipa vai tentar com tudo para ganhar pontos”, realçou.



O Tondela, 17.º e penúltimo classificado, com 15 pontos, vai a casa do Estrela da Amadora, com 23 e na 11.ª posição, na sexta-feira, pelas 20:45, em jogo da 23.ª jornada da I Liga de futebol, que será arbitrado por Gustavo Correia, da associação do Porto.

