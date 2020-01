Tondela e Gil Vicente empatam a um golo na I Liga

Em Tondela, Ricardo Alves colocou os beirões em vantagem aos cinco minutos, mas, aos 15, Baraye empatou para os barcelenses, antes de Pepelu, aos 56, desperdiçar uma grande penalidade.

Com este resultado, o Tondela mantém-se na 10.ª posição, com 19 pontos, mais um do que o Gil Vicente, que subiu ao 11.º posto.