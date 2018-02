Tondela vence em Paços de Ferreira e volta aos triunfos na I Liga

Lusa 09 Fev, 2018, 22:45 / atualizado em 09 Fev, 2018, 22:45 | 1.ª Liga

Após três derrotas seguidas no campeonato, o Tondela regressou aos triunfos, com golos de Pedro Nuno, os nove minutos, e do neozelandês Tyler Boy, aos 36. Na segunda parte, o Tondela segurou a vantagem apesar da expulsão Ícaro, aos 59.



Com esta vitória, o Tondela subiu ao décimo lugar, com 25 pontos, enquanto o Paços de Ferreira, que somou a segunda derrota seguida, manteve-se no 13.º posto, com 21.