Trânsito em Lisboa condicionado no sábado junto ao estádio do Sporting e Marquês de Pombal

Face ao jogo Sporting-Vitória de Guimarães, marcado para 18:00 de sábado, no Estádio José Alvalade, a Polícia de Segurança Pública (PSP) prevê "condicionamentos de trânsito momentâneos, antes do jogo, entre as 13:00 e as 18:00 e, após o final do evento", nas artérias envolventes, nomeadamente Avenida Padre Cruz, Rua Professor Moniz Pereira, Rua Professor Fernando da Fonseca, Rua António Stromp, Rua Francisco Stromp, Rua Cipriano Dourado, Alameda das Linhas de Torres, Campo Grande e 2.ª Circular.

A intervenção da PSP na área envolvente ao Estádio José Alvalade concentrar-se-á em "minimizar os impactos destes condicionamentos, garantindo as necessidades de segurança e da circulação rodoviária nos locais afetados", indicou esta força de segurança pública, em comunicado.

A hora oficial de abertura das portas do estádio ao público está prevista para as 16:00, no entanto, a PSP vai iniciar a sua ação durante a manhã, com a fiscalização do estacionamento abusivo e da circulação automóvel.

À mesma hora do Sporting-Vitória de Guimarães, realizar-se-á o Sporting de Braga-Benfica, na cidade de Braga. Estes dois jogos são considerados pela PSP de "risco elevado". Do resultado destes jogos, sairá o título de campeão nacional de futebol, disputando entre Sporting e Benfica, duas equipas lisboetas, pelo que os festejos estão previstos para a zona do Marquês de Pombal, habitual local de comemoração em Lisboa.

No âmbito dos festejos na área envolvente à Praça Marquês de Pombal, a PSP vai implementar, gradualmente, a partir das 15:00 e até ao final da celebração, condicionamentos rodoviários, incluindo no eixo Campo Grande/Marquês de Pombal, com o corte do trânsito na rotunda de Entrecampos, Avenida da República, Praça Duque de Saldanha e Avenida Fontes Pereira de Melo e o encerramento da circulação no túnel do Campo Grande, no sentido Campo Grande-Saldanha.

Prevê-se ainda condicionamento de trânsito nos eixos de acesso à Praça Marquês de Pombal, designadamente Praça de Espanha, Amoreiras (Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, onde se inclui o corte e isolamento do túnel do Marquês e Rua Joaquim António de Aguiar), Restauradores, Rua Braamcamp, Avenida Duque de Loulé, Rua Martens Ferrão e Rua Tomás Ribeiro, informou a PSP.

A polícia avisou ainda que a área do perímetro do recinto improvisado na Praça Marquês "será gradualmente consolidada", através da implementação de pontos de acesso, por onde, após controlo e revista pela PSP, será possível aceder, em horário a definir (nunca antes das 20:00).

"A implementação deste recinto levará, a partir das 17:30, ao encerramento de estações do Metropolitano para entrada e saída de passageiros, designadamente em Picoas, Marquês de Pombal, Parque e Avenida", adiantou a PSP, ressalvando que, independentemente desta medida, se aconselha o uso de transportes públicos, em particular o metro, em que as estações mais próximas ao recinto continuarão a funcionar normalmente (Restauradores, Rato, Saldanha ou São Sebastião).

A propósito dos festejos do campeão nacional de futebol, a PSP reforçou que desenvolverá no sábado, em todo o território nacional, em particular em Lisboa e Braga, "uma operação policial complexa, dinâmica e de grande envergadura", com o envolvimento de múltiplas e diferentes valências.

Além de condicionamentos de trânsito, dezenas de estabelecimentos comerciais em Lisboa estão sujeitos a restrições do horário de funcionamento, nomeadamente junto ao Estádio José Alvalade, entre 13:00 de sábado e as 07:00 de domingo, e junto à Praça Marquês de Pombal, a partir das 17:00 de sábado, segundo despacho da câmara municipal, que justifica a decisão "por questões de segurança", após pedido da PSP.

No âmbito da receção da equipa vencedora do campeonato de futebol por parte da Câmara de Lisboa, na segunda-feira, duas dezenas de estabelecimentos comerciais junto aos Paços do Concelho terão restrições no horário de funcionamento, entre as 15:00 e as 20:00.