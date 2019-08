Treinador do Famalicão espera "grandes dificuldades" em partida com o Aves

Lusa Comentários 29 Ago, 2019, 16:24 | 1.ª Liga

O técnico revelou ainda que, apesar do Famalicão estar em segundo lugar na tabela, com sete pontos, ficou descontente com o resultado da última jornada frente ao Vitória de Guimarães (1-1) e mostrou-se convencido que este é o jogo para o regresso às vitórias.



"O [Desportivo das] Aves vem de um resultado negativo. Contudo nós também não estamos satisfeitos com o nosso resultado. Acredito que vai ser um jogo muito competitivo porque as duas equipas querem fazer um resultado melhor do que na última jornada. Vão ser-nos apresentadas certamente muitas dificuldades", referiu o treinador em conferência de imprensa de antevisão.



Sobre o adversário, João Pedro Sousa mostrou-se conhecedor dos pontos fracos e fortes e revelou-se ainda preparado para o que surgir.



"O Aves tem jogadores muito interessantes, tem dinâmicas muito interessantes, tem um treinador muito experiente, que incute na sua equipa uma vontade muito grande de ganhar. Um espírito muito guerreiro e é disso que estamos à espera, um Aves forte. Mas nós também vamos estar fortes porque queremos corrigir e queremos voltar às vitórias o mais rápido possível e isso seria já no próximo jogo", salientou.



Sobre o bom arranque do Famalicão, João Pedro Sousa não fez grandes comentários, limitando-se a referir que "este era o principal objetivo", desvalorizando o segundo lugar na tabela classificativa, com os mesmos sete pontos do líder Sporting.



"O nosso objetivo era este, entrarmos bem no início da competição. Agora, sabemos que temos de trabalhar muito para manter este rendimento. O nosso foco é na tarefa, no treino, no jogo, no próximo adversário. A classificação diz-nos pouco. Diz que temos sete pontos, diz que estamos mais perto do nosso objetivo, e mais nada que isso", salientou.



A possibilidade de chegar à data de jogos das seleções em primeiro lugar é uma realidade que o técnico não ignora.



"Chegar à paragem do campeonato e estar em primeiro era um grande cenário. Sabemos que trabalhamos todos os dias com o objetivo de ganhar. Sabemos que não vamos ganhar os jogos todos mas somos profissionais de futebol e trabalhamos diariamente com um objetivo que é ganhar o jogo. Não vamos ganhar os jogos todos, mas esta é a nossa obrigação", frisou.



João Pedro Sousa não fechou as portas a mais reforços, admitindo contratações “se surgir uma oportunidade com interesse para o Famalicão”.



O Famalicão, segundo classificado com sete pontos, visita o Desportivo das Aves, 13.º com três, no sábado, a partir das 16:30.