Treinador do Gil Vicente quer desafiar o "favoritismo do Benfica"

"Queremos apresentar as nossas ideias e tentar contrariar o favoritismo do Benfica. A vontade de ganhar tem de estar sempre presente, mesmo sabendo que é difícil. O Benfica tem uma dimensão superior, mas queremos conquistar pontos", disse o técnico dos barcelenses.

A equipa minhota não perde há cinco jornadas seguidas e vem de quatro empates consecutivos, resultado que Bruno Pinheiro "assinaria" nesta deslocação à Luz.

"Atendendo à dimensão do adversário, e se olharmos para a realidades dos dois clubes, seria lógico dizer que `assinava` já o empate. Mas temos de ter essa vontade de ganhar e, apesar das probabilidades menores, temos de lutar por essa estatística", acrescentou.

Mantendo uma sequência invencível desde assumiu o comando dos `galos`, impondo empates a adversários como Sporting de Braga ou Famalicão, Bruno Pinheiro considerou que a equipa tem sido "um osso duro de roer".

"Temos conseguido muitos empates, e, em vários deles, se aproveitássemos as oportunidades evidentes de golo que tivemos, teríamos sido os vencedores. Temos de manter essa ideia de jogo ambiciosa, mas focarmo-nos mais nos processos e não tanto nos pontos", acrescentou.

Ainda sobre este embate com o Benfica, Bruno Pinheiro considerou que as `águias` estão no "melhor momento da época", apontando que a sua equipa terá de fazer "um jogo perfeito" para conseguir um bom resultado.

"O Benfica vem de três vitórias seguidas, com nove golos marcados nesses jogos. Estão no melhor momento da época. Mas não será por isso que vamos alterar a nossa forma de estar. Sabemos que precisamos de fazer um jogo perfeito, e esperar uma partida menos conseguida do adversário, para conseguir um bom resultado", antecipou.

Bruno Pinheiro confessou que o médio defensivo Mory Gbane, que se lesionou na partida da jornada passada, frente ao Casa Pia [empate por 1-1], não vai estar presente nesta deslocação ao reduto do Benfica, abordando o tema em duas dimensões.

"[Mory Gbane] Tem um grande impacto, pois é um jogador importante, que recupera muitas bolas, tem uma capacidade física tremenda e qualidade técnica. Por outro lado, essa ausência vai permitir que outro colega apareça e também mostre qualidades", afirmou.

O Gil Vicente, nono classificado, com sete pontos, joga este sábado, no estádio da Luz, com o Benfica, terceiro, com 13, numa partida agendada para as 20:30, que terá arbitragem de Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.