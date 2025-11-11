Treinador Ivo Vieira deixa Tondela após quatro jornadas sem vencer na I Liga

"A CD Tondela -- Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o treinador Ivo Vieira para a cessação da ligação contratual que ligava ambas as partes", anunciou a sociedade desportiva do emblema tondelense, que não vence há quatro jogos para o campeonato.

Numa nota de imprensa publicada na página oficial do clube, a SAD "agradece a Ivo Vieira pela postura sempre profissional e construtiva com que pautou a sua permanência" no Tondela e deseja "a maior sorte profissional e pessoal" para o futuro do treinador.