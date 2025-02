Treinador Vasco Matos promete Santa Clara com fome de vencer frente ao Benfica

"O nosso grande foco é o trabalho. É um compromisso muito grande. É um espírito entre todos, de toda a gente aqui dentro, muito grande. Uma ambição muito grande. Uma fome de vencer, independentemente dos adversários", afirmou.

Vasco Matos falava em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Benfica, a contar para a 22.ª jornada do campeonato

O treinador dos açorianos asseverou que o percurso da equipa, que atualmente ocupa o quinto lugar, só tem sido possível porque os "valores" da "ambição, espírito de luta e capacidade de sofrimento" estão "sempre presentes".

"Nada vai mudar aquilo que tem sido o nosso caminho. Vamos continuar a jogar com muita ambição. A lutar por aquilo que são os nossos valores e a nossa identidade. Queremos ser muito competitivos e lutar pelos pontos", declarou.

Questionado sobre um eventual desgaste do Benfica (que jogou na quarta-feira no Mónaco para a Liga dos Campeões) e pelas ausências no conjunto `encarnado` (onde constam os lesionados Dí Maria, Manu Silva, Aursnes ou Bah), Vasco Matos insistiu que o Santa Clara não prepara as partidas em função das circunstâncias do adversário.

"Não abordamos os jogos dessa forma. Não olhamos para isso. Do outro lado está uma grande equipa. Um plantel recheado de excelentes jogadores. A nossa abordagem é muito em função da nossa equipa: daquilo que a gente quer e daquilo que é a nossa estratégia para o jogo", respondeu.

O treinador assinalou que o Santa Clara "não mudou nada durante esta semana" de trabalho e garantiu que a formação açoriana quer "continuar a crescer".

"Direcionámos muito o nosso trabalho para aquilo que é a nossa equipa. Não mudámos nada esta semana. É olhar muito para dentro e perceber aquilo que temos de fazer para continuar a fazer crescer esta equipa", sublinhou.

A propósito da estratégia para a próxima partida, Vasco Matos reconheceu que a equipa está "confortável" quando explora o ataque em profundidade, mas alertou que os açorianos têm de estar preparados para os vários momentos do jogo.

"Acreditamos que vamos entrar em organização muitas vezes e que vamos ter bola. A equipa tem vindo a evoluir nesse sentido. Vamos continuar a dar consistência ao nosso jogo. Temos de interpretar o jogo. Depois, durante o jogo, vão existir vários momentos em que temos de ter capacidade para tomar boas decisões", reforçou.

O Santa Clara, quinto classificado, com 38 pontos, recebe o Benfica, segundo, com 47, no próximo sábado, às 17h00 locais (18h00 em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

A partida, a contar para a 22.ª jornada do campeonato, vai ter arbitragem de Hélder Malheiro (Associação de Lisboa).