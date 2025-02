Vasco Matos renova pelo Santa Clara até 2027

“A Santa Clara, Açores – Futebol, SAD tem o prazer de anunciar a renovação de Vasco Matos. O treinador estende o seu contrato por mais uma temporada desportiva, isto é, até final de junho de 2027”, adianta o Santa Clara em comunicado.



A renovação acontece no dia seguinte ao Botafogo ter comunicado formalmente ao clube açoriano a intenção de contratar o treinador Vasco Matos.



Segundo fontes próximas do processo, o atual campeão brasileiro aceitou pagar a cláusula de rescisão no valor de um milhão de euros, mas não conseguiu chegar a acordo com o técnico de 44 anos.



De acordo com as mesmas fontes, a transferência não foi possível devido a alterações contratuais face ao que estava previamente acordado e pela incapacidade de assegurar a equivalência do nível de treinador de Vasco Matos (UEFA A) face ao exigido pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), o que limitaria as funções do técnico na Taça Libertadores e no Mundial de Clubes.



Vasco Matos assumiu o comando técnico do Santa Clara na época 2023/24, após a descida de divisão do clube, tendo conquistado o título de campeão da II Liga e carimbado o regresso dos encarnados de Ponta Delgada ao principal escalão do futebol nacional.



Atualmente, o Santa Clara ocupa o quinto lugar da I Liga com 38 pontos, a melhor classificação de sempre do clube à 22.ª jornada.



O treinador chegou ao Santa Clara depois de três épocas como treinador adjunto do Casa Pia, contando, ainda, com passagens pelo Alverca (treinador principal), Vilafranquense (como principal e adjunto) e Leixões (treinador adjunto).