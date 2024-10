Vasco Seabra é o sucessor de Gonzalo García no banco do Arouca

Um dia depois de Gonzalo García ter acordado a rescisão com os arouquenses, caberá ao jovem treinador, de 41 anos, reverter a situação atual, numa altura em que o clube tem apenas sete pontos em nove jornadas do campeonato já disputadas.

A derrota da última ronda diante do Estoril Praia, por 4-1, terá sido a `gota de água` para que a troca se efetivasse, com o recém-contratado treinador a ter agora a missão de afastar a equipa da ameaça dos lugares de despromoção.

O emblema da Serra da Freita anunciou também que Cláudio Botelho, Nuno Diogo, Bruno Pereira e Jorge Batista acompanham o treinador na composição do corpo técnico.

Vasco Seabra terá assim um novo desafio no principal escalão do futebol português, ele que estava sem clube depois de ter orientado o Estoril Praia na última época, tendo deixado os `canarinhos` no 13.º lugar, com 33 pontos.

Anteriormente, também já havia acumulado várias experiências como treinador principal ao serviço de Lixa, Paços de Ferreira, Famalicão, Mafra, Boavista, Moreirense e Marítimo.

O primeiro desafio de Vasco Seabra ao serviço dos `lobos` é já no domingo, a partir das 18:00, com a receção ao Sporting de Braga, para a 10.ª jornada da I Liga.