Vítor Oliveira anuncia Fernando Fonseca como reforço do Gil Vicente

Lusa Comentários 30 Ago, 2019, 18:04 / atualizado em 30 Ago, 2019, 18:11 | 1.ª Liga

"Alternativa para o lado direito da defesa? Já temos. É o Fernando Fonseca e vai treinar hoje connosco", limitou-se a referir o técnico gilista, sem detalhar pormenores acerca do negócio.

Fernando Fonseca, de 22 anos, formou-se nas camadas jovens do FC Porto e realizou cinco partidas pela formação secundária dos `dragões` na última temporada, após ter evoluído ao serviço do Estoril Praia na elite do futebol nacional.

O internacional sub-21 português vem compensar a saída do brasileiro Kellyton, que rescindiu com o emblema barcelense na quinta-feira, e enfrentará a concorrência de Alex Pinto por uma vaga no lado direito da defesa minhota.

O Gil Vicente, 11.º colocado, com quatro pontos, recebe o Vitória de Setúbal, na 16.ª e antepenúltima posição, com dois, no sábado, a partir das 21:30, no Estádio Cidade de Barcelos.