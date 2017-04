Vítor Oliveira recusa apontar nome do campeão

Mário Aleixo - RTP 12 Abr, 2017, 12:27 | 1.ª Liga

O técnico orienta a equipa do Portimonense que lidera o campeonato da II Liga e procura chegar à décima subida de divisão.



Em 30 anos de carreira Vítor Oliveira, antigo médio, procura no clube onde terminou a carreira de jogador o almejado título.



Natural de Matosinhos, de 63 anos, chega no próximo sábado aos 500 jogos na II Liga.



O mestre das subidas de divisão em Portugal, em declarações ao jornalista da Antena 1 Nuno Matos, não fugiu á questão que lhe foi colocada sobre qual será o próximo clube campeão de Portugal, e respondeu esta forma: “Sairá da dupla Benfica/FC Porto mas ninguém em consciência poderá dizer qual será o campeão”.





Sobre o momento das duas equipas frisou: “O FC Porto parece mais forte mas isso não garante nada. O momento de forma poderá ser importante mas não determinante”.A propósito do presente o treinador analisou: “Os resultados estão acima das exibições e qualquer equipa pode perder pontos até ao final do campeonato”.Na jornada do próximo fim de semana o Benfica recebe o Marítimo e o FC Porto desloca-se a Braga e o técnico opinou: “Em teoria o FC Porto terá mais dificuldade do que o Benfica mas neste momento a pressão é muito grande e as duas equipas têm que jogar nos limites”.Convidado a destacar as individualidades em destaque nas “águias” e “dragões” Vítor Oliveira foi direto: “No FC Porto Soares veio dar o equilíbrio que a equipa precisava e no Benfica vale o coletivo”.Recorde-se que Vítor Oliveira tentará a subida de divisão no comando do Portimonense depois de o ter conseguido á frente do Paços de Ferreira, Académica, União de Leiria, Belenenses, Leixões, Arouca, Moreirense, União da Madeira e Chaves.