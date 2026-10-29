Vitória de Guimarães exibe prejuízo de 1,53 ME nas atividades do clube





(Com Lusa)

Após confirmarem um resultado líquido negativo de 11 ME nas operações da SAD em 2025/26, com a informação publicada em 15 de outubro, os vimaranenses publicaram hoje, no site oficial, o relatório e contas do clube, que vai ser discutido e votado pelos sócios na assembleia geral ordinária de 06 de novembro.Os minhotos apresentaram resultado líquido negativo nas operações do clube pela terceira época seguida, após os prejuízos de 1,13 ME em 2023/24 e de 1,03 ME em 2024/25, após rendimentos de 5,5 ME e gastos de 5,64 ME.Esse saldo operacional negativo de 147 mil euros converteu-se no resultado negativo de 1,53 ME devido aos gastos com amortizações, depreciações, juros e impostos.A operação com as 15 modalidades que o clube disponibiliza, além do futebol, apresentou um défice operacional de 1,3 ME.O Vitória confirmou também que amealhou uma receita de 2,9 ME com quotização, numa temporada que concluiu com 29.050 sócios.Já o passivo cresceu de 6,1 para 9,2 ME, variação explicada no relatório e contas com o “efeito do reconhecimento de um passivo por impostos diferidos de 3,19 ME associado à revalorização da academia de futebol”.Essa revalorização contribuiu para uma subida ainda mais elevada do ativo, de 29,7 ME para 48,3 ME, o que também motivou o aumento dos capitais próprios, de 24,3 ME para 39,8 ME.