Wakaso reforça Vitória de Guimarães por três épocas

O jogador ganês regressa a Portugal depois de, no último mercado de inverno, se ter transferido do Rio Ave para o emblema francês.







Em declarações ao sítio oficial dos vitorianos, Wakaso mostrou-se disposto a ajudar a equipa minhota a atingir os seus objetivos.



"Estou muito feliz por estar no Vitória de Guimarães. É um grande clube. Estou aqui para conquistar algo para a equipa, para a levar mais longe. Estou aqui para defender a equipa", disse.



Wakaso, que, na época passada, disputou 15 jogos pelo emblema francês, relegado para o segundo escalão, vai trabalhar novamente com o treinador Pedro Martins, depois de, nas épocas 2014/15 e 2015/16, ter marcado um golo em 82 jogos oficiais pelo Rio Ave, sob o comando do agora ‘timoneiro' vimaranense.



O médio prepara-se, aliás, para iniciar a oitava temporada nos escalões profissionais do futebol português, depois de, entre 2010/11 e 2013/14, ter marcado cinco golos em 82 jogos oficiais pelo Portimonense, clube que militava então na II Liga, e de ter disputado 114 jogos pelos vila-condenses, de 2013/14 até 2016/17.