Wendel Silva assina em definitivo pelo Santa Clara

O avançado brasileiro começou 2024/25 no Santos, também por empréstimo dos `dragões`, rumando depois ao Santa Clara, em que apontou dois golos em seis jogos realizados.

De acordo com o FC Porto, os açorianos, que terminaram a última edição da I Liga na quinta posição, pagaram 1,35 milhões de euros por 75% do passe de Wendel Silva, depois de já terem avançado com 250 mil euros pelo seu empréstimo.

O jogador de 26 anos foi formado no Flamengo e em Portugal representou também Leixões e Sporting da Covilhã.

No FC Porto, Wendel Silva fez apenas dois jogos pela equipa principal e, com a equipa B dos `dragões`, foi o segundo melhor marcador da II Liga em 2023/24, com 18 golos.