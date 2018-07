Wilson Eduardo diz que Sp. Braga quer conquistar títulos

MárioAleixo - RTP Comentários 06 Jul, 2018, 10:59 / atualizado em 06 Jul, 2018, 11:54 | 1.ª Liga

Wilson Eduardo não escondeu a ambição dos “arsenalistas” do Minho, ao falar aos jornalistas antes do treino, e apontou as metas da equipa orientada por Abel Ferreira.





O jogador foi preciso no apontar de objetivos: "Queremos fazer uma época melhor do que a anterior e isso passa por conquistar títulos. Os nossos objetivos são claros e o primeiro é já entrar na fase de grupos da Liga Europa. No campeonato, queremos fazer melhor e conquistar pelo menos uma taça apesar do objetivo passar por conquistar as duas”.









O futebolista confessou que a frase que se ouve todos os dias no seio do grupo é esta: “O melhor ainda está para vir”.O jogador concluiu ao admitir: “O Sp. Braga "tem mostrado que está cada vez mais próximo dos três grandes". "Esta época, no campeonato esperamos ficar à frente de pelo menos um deles".