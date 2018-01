Académica vence categoricamente Sporting de Braga B e é segunda classificada

Lusa 21 Jan, 2018, 17:07 | 2.ª Liga

Numa partida da 21.ª jornada da II Liga, disputada em Braga, a equipa de Coimbra já ganhava por 2-0 ao intervalo, com golos de Luisinho (23 minutos) e Chiquinho (43), tendo Djoussé marcado o terceiro golo aos 56.



A Académica aproveitou o empate do Académico de Viseu (1-1 com o Sporting B) e subiu ao segundo lugar, o primeiro de subida, uma vez que o FC Porto B não pode subir, enquanto o Sporting de Braga B afunda-se na tabela classificativa (é penúltimo), não vence há oito jogos e mostra muitas debilidades.



O jogo começou com uma grande defesa de Filipe Ferreira após livre de Chiquinho (04), mas após o canto, um rápido contra-ataque dos bracarenses provocou muito perigo, com Mike a ser providencial ao cortar o remate de Luther Singh.



A fase inicial foi a melhor dos minhotos que, aos 12 minutos, podiam mesmo ter inaugurado o marcador, mas Luther Singh não conseguiu desfeitear Ricardo Ribeiro depois de ter fugido pela esquerda.



Seria a Académica a marcar, aos 23 minutos, depois de uma comprometedora perda de bola de Loum: Luisinho teve a frieza necessária, depois de um grande passe de Guima, e fez o primeiro golo da partida.



A equipa de Coimbra teve uma soberana oportunidade para dilatar o marcador pouco depois, mas Djoussé, após assistência de Marinho, atirou ao lado (30).



Com o adversário a falhar passes de curta distância, foi com alguma naturalidade que a Académica chegou ao segundo antes do intervalo, com Chiquinho a rematar de primeira após cruzamento da esquerda de Luisinho (43).



Os 'estudantes' dilataram o marcador aos 56 minutos, com Djoussé, de cabeça, a corresponder da melhor maneira a um canto de Chiquinho da direita.



O terceiro golo da Académica 'matou' o jogo, que caiu de intensidade de parte a parte, com os visitantes sempre a controlar a partida, apesar de um ou outro lance de perigo da equipa da casa.