Académico de Viseu vence Estoril Praia e fica perto da manutenção

Lusa Comentários 05 Mai, 2019, 20:00 / atualizado em 05 Mai, 2019, 20:00 | 2.ª Liga

Os viseenses chegaram à vantagem ao minuto 24, por Nsor, e ampliaram na segunda parte, por Fernando Ferreira (78). O Estoril ainda conseguiu reduzir por Gorré (83), mas Luisinho fez o 3-1 final (90+1).



Com este resultado, o Estoril Praia mantém os 51 pontos e não conseguiu isolar-se no terceiro lugar, que divide com Benfica B e Académica. O Académico de Viseu deu um passo importante rumo à manutenção na II Liga, somando 40 pontos, no 13.º lugar, quatro acima da ‘linha de água’, quando restam duas jornadas.



O Académico de Viseu, mais necessitado de pontos para assegurar a manutenção, quebrou o marasmo aos 24 minutos. Paná cruzou da direita, Nsor dominou na grande área e fez o 1-0.



Cresceu a equipa de Rui Borges e o 2-0 podia ter chegado nos muitos seguintes. Bruno Loureiro, por duas vezes, e João Mário tiveram o golo os pés, mas Thierry travou as intenções dos avançados.



Se a missão do Estoril Praia em dar a volta ao resultado já não estava a ser fácil, aos 54 minutos ficou mais difícil, devido à expulsão de Dadashov com vermelho direto por agressão a Fernando Ferreira.



O Académico de Viseu já estava por cima e intensificou a pressão, desperdiçando várias ocasiões para ampliar a vantagem, antes de Fernando Ferreira se desmarcar para receber um passe de Luisinho e ‘picar’ sobre o guarda-redes Thierry, para o 2-0, aos 78.



O Estoril Praia ainda reduziu, por Gorré, aos 83, mas o Estoril corria mais riscos e o Académico, aproveitando o espaço concedido, foi letal. Já depois dos 90, João Mário aproveitou uma perda de bola e proporcionou o 3-1 a Luisinho.



Jogo no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.



Estoril Praia – Académico de Viseu, 1-3.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Nsor, 24 minutos.



0-2, Fernando Ferreira, 78.



1-2, Gorré, 83.



1-3, Luisinho, 90+1.



Equipas:



- Estoril Praia: Thierry, João Góis, Diakhité, Miguel Rodrigues, Toti (Rafael Furlan, 69), João Patrão, Cícero, Gorré, Ibra Koneh (Yan, 57), Roberto (Sandro Lima, 69) e Dadashov.



(Suplentes: Igor, Filipe, Gonçalo, Belima, Sandro Lima, Rafael Furlan e Yan).



Treinador: Bruno Baltazar.



- Académico de Viseu: Janota, Tiago Almeida, Pica, Kevin Medina, Lucas, Bruno Loureiro, Paná, Fernando Ferreira (Latyr Fall, 86), João Mário, Nsor (João Vítor, 90+4) e Luisinho (Barry, 90+2).



(Suplentes: Jonas, Baumer, Barry, Latir Fall, Tomé, João Victor e Gabriel).



Treinador: Rui Borges.



Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Pica (40), Miguel Rodrigues (59), Luisinho (82) e João Mário (90+5). Cartão vermelho para Dadashov (54).



Assistência: cerca de 300 espetadores.