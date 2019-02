Benfica B vence Varzim com golo solitário de Willock

Lusa Comentários 16 Fev, 2019, 14:46 | 2.ª Liga

O avançado inglês dos ‘encarnados', que se isolaram à condição no terceiro lugar, apontou o tento decisivo aos 78 minutos, premiando a prestação mais consistente da sua equipa, perante um Varzim lutador, mas que só a espaços mostrou fio jogo.



Os poveiros, que somaram a quinta derrota nos últimos seis jogos, precisavam de pontos para se afastarem dos lugares despromoção, mas tiveram uma entrada muito tímida, permitindo ao Benfica assumir a iniciativa.



Saponjic esteve então em destaque na formação lisboeta, protagonizando uma série de lances perigosos, mas encontrando pela frente um inspirando guarda-redes do Varzim.



Os locais foram, praticamente, inofensivos nesta etapa inicial, e não fosse um cabeceamento de Estrela, já na compensação antes do intervalo, e nada tinham a registar nas movimentações do ataque.



Ainda assim, o intervalo acabou por fazer bem à equipa de Fernando Valente, que corrigiu a apatia e surgiu no reatamento um pouco mais balanceada no ataque, com Rui Pedro e Estrela ameaçaram o golo.



Mas, na resposta, o Benfica mostrou-se letal, e num contra-ataque acabou por se colocar em vantagem, numa arrancada de Willock finalizada com um remate indefensável para o 1-0, aos 78, depois de um grande passe do central Kalaica.



O Varzim ainda tentou responder à contrariedade, mas mostrou-se perdulário nas derradeiras oportunidades que criou, sentindo, no final, a contestação dos adeptos.



Jogo no Estádio no Varzim Sport Club, na Póvoa de Varzim.



Varzim - Benfica B, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



0-1, Willock, 78 minutos.



Equipas:



- Varzim: Emanuel, Mário Sérgio (Ricardo Barros, 83), Nélson Agra, Jeferson, Amian (Cherif, 58), Pavlovski (Baba Sow, 72), João Amorim, Estrela, Vasco Rocha, Rui Coentrão e Rui Pedro.



(Suplentes: Broetto, Nelsinho, Matheus Cambuci, Baba Sow, Payne, Ricardo Barros e Cherif).



Treinador: Fernando Valente.



- Benfica B: Fábio Duarte, Alex Pinto, Kalaica, Zec, Frimpong, Vukotic, Benny, Bernardo (Csoboth, 75), Willock, Saponjic (Pedro Henrique, 70) e Nuno Santos.



(Suplentes: Daniel Azevedo, Simons Ramirez, Zé Gomes, Csoboth, Jorginho, Edi e Pedro Henrique).



Treinador: Renato Paiva



Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Alex Pinto (67), Nélson Agra (76), Benny (87) e Willock (90+3).



Assistência: Cerca 1.500 espetadores.