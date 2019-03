Carlos Pinto estreia-se como treinador do Famalicão

Lusa Comentários 19 Mar, 2019, 11:15 | 2.ª Liga

Depois da saída de Sérgio Vieira, confirmada na segunda-feira pelo emblema de Vila Nova de Famalicão, Carlos Pinto assume a liderança do clube, estando o primeiro treino previsto para as 10:00.



A troca de treinador aconteceu no rescaldo da derrota do Famalicão, atual segundo classificado e forte candidato à subida ao escalão principal, no terreno do Sporting da Covilhã, por 2-0, em jogo da 26.ª jornada da II Liga, o terceiro jogo consecutivo sem vencer da equipa famalicense.



Apesar da derrota, o Famalicão permaneceu em posição de promoção, com 48 pontos, a 11 do líder Paços de Ferreira e com apenas dois pontos de vantagem sobre a Académica e três sobre o Estoril Praia, terceiro e quarto posicionados, respetivamente.



Carlos Pinto, de 46 anos, treinou na época passada a Académica e na anterior o Santa Clara, contando com passagens por outros clubes, como Paços de Ferreira, Freamunde, Chaves, Tondela e Tirsense.