Estoril Praia vence Académica em duelo de aspirantes ao sonho da I Liga

Lusa Comentários 25 Fev, 2019, 09:53 | 2.ª Liga

Num bom encontro disputado no Estádio António Coimbra da Mota, marcado pela competitividade dos dois conjuntos, o equilíbrio foi a nota dominante da primeira parte. Se os estorilistas entraram bem, os ‘estudantes' terminaram esse período a dominar e concentrando as melhores oportunidades de golo, sendo disso exemplo a chance flagrante desperdiçada por Fernando Alexandre perto do intervalo.



Assim, foi um pouco contra a corrente do desafio que o Estoril chegou ao golo logo no reatamento. Uma grande jogada individual de Kenji Gorré, a ultrapassar toda a defesa dos estudantes num ‘slalom' da esquerda para o meio, foi coroada com um remate rasteiro e colocado para as redes da baliza da Académica. Estava feito o 1-0 à passagem dos 48 minutos.



O golo sofrido não quebrou a determinação da ‘briosa', mas a equipa de João Alves perdeu um pouco da lucidez que vinha exibindo. Assim, a supremacia territorial redundava num ataque de ‘pólvora seca' à baliza do Estoril. Por sua vez, a formação de Bruno Baltazar entregou-se ao conforto do contra-ataque, sustentado pela velocidade de Gorré, Belima e Sandro Lima, e podia mesmo ter dilatado os números do marcador.



Graças a este triunfo sobre um rival direto na luta pelo sonho da subida de escalão, o Estoril ascendeu ao terceiro posto, com 40 pontos, deixando a Académica sozinha na quinta posição, com 37. As vagas de subida, essas, continuam bem seguras por Paços de Ferreira, líder, com 52 pontos, e Famalicão, segundo classificado, com 47.