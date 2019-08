Feirense recupera de desvantagem de dois golos para empatar em Matosinhos

Lusa Comentários 31 Ago, 2019, 13:35 | 2.ª Liga

João Pedro abriu o marcador na sequência de um canto, com Enoh a ampliar no início da segunda parte, com o Feirense a responder com dois golos em sete minutos, por Nsor e Fati, para resgatar o empate.



Com Vítor Bruno a estrear-se frente à ex-equipa e a mostrar serviço nas bolas paradas, o Leixões ganhou o oxigénio necessário para atingir o intervalo em vantagem, mercê do golo de João Pedro, na sequência do canto cobrado pelo médio e desviado pelo caminho por João Rodrigues.



A ganhar à meia hora de jogo, a equipa local deixou para trás os lamentos pelas excelentes intervenções de Caio na baliza do Feirense quando negou o golo a Harramiz (17) e a Braga (27).



Com o Feirense em busca do empate, o segundo golo do Leixões veio do banco de suplentes, com o recém-entrado João Graça (62) a assistir Enoh, para um remate que embateu no guarda-redes antes de entrar.



Nsor (81), com um remate cruzado, reduziu para os visitantes depois de João Graça (73) e Enoh (75 e 78) terem desperdiçado o 3-0, assistindo sete minutos depois Fati para o empate, finalizado já na pequena área.



Feirense e Leixões somam agora ambos cinco pontos, ocupando, provisoriamente os oitavo e nonos lugares da classificação.