Golo de Malele dá vitória ao Arouca em casa do FC Porto B

Com este resultado, o Arouca quebrou um ciclo de quatro derrotas consecutivas para o campeonato e trocou de lugar (a última posição) com os portistas, que somam apenas quatro pontos (uma vitória e um empate).



Para a formação arouquense, esta foi a estreia de Quim Machado no comando da equipa num encontro para o campeonato nacional. Na semana passada, o técnico, que veio substituir Miguel Leal, fez o primeiro jogo ao serviço do Arouca, em jogo para a Taça de Portugal, frente ao Taipas, do Campeonato de Portugal, tendo vencido por 1-0.



O Arouca entrou mais forte no encontro e o golo, aos 16 minutos, veio confirmar essa supremacia, no entanto, no segundo tempo, os portistas assumiram o comando, tentando chegar ao empate, mas sem resultado.



A formação comandada por Quim Machado acabou por segurar da melhor forma o resultado, garantindo deste modo três importantes pontos para deixar o último lugar.



O FC Porto B nos últimos instantes da partida ficou reduzido a dez jogadores, depois da expulsão de Diogo Queirós, devido a palavras dirigidas ao árbitro.



Jogo disputado no Estádio Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.



FC Porto - Arouca, 0-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcador:



0-1, Malele, 16 minutos.



Equipas:



- FC Porto B: Diogo Costa, Tiago Matos (João Mário, 79), Diogo Queirós, Diogo Leite, Oleg, Rui Pires, Luizão, Romário Baró (Alberto Bueno, 82), Madi Queta, Rúben Macedo (Rui Costa, 58) e Rui Pedro.



(Suplentes: Mbaye, Pedro Justiniano, Moreto Cassamá, Paulo Estrela, João Mário, Alberto Bueno e Rui Costa).



Treinador: Rui Barros.



- Arouca: Rui Vieira, Thales, Massaia, Deyvison, Sánchez, Ericson, Soares, Kiko, Adílio (João Graça, 86), Arteaga (Didi, 63) e Malele (Fábio Fortes, 71).



(Suplentes: Gasparotto, Benny, Bruno Alves, Didi, João Graça, Toni Gomes e Fábio Fortes).



Treinador: Quim Machado



Árbitro: João Matos (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Rúben Macedo (39), Adílio (41), Ericson (79), Luizão (90). Cartão vermelho direto para Diogo Queirós (90).



Assistência: Cerca de 500 espetadores.