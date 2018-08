Guarda-redes Márcio Rosa assina por três temporadas com o Cova da Piedade

Lusa Comentários 09 Ago, 2018, 19:21 | 2.ª Liga

Márcio Rosa, de 21 anos, proveniente da formação do Desportivo de Chaves, alinhou na época passada no Montalegre, do Campeonato de Portugal, e procura a sua estreia no segundo escalão português.



O internacional cabo-verdiano que vai discutir a posição de guarda-redes com o veterano português José Moreira (ex-Estoril Praia) e o italiano Francesco Anacoura.



O Cova da Piedade inicia a sua campanha na II Liga de futebol no próximo domingo, no terreno do Vitória de Guimarães B, em jogo agendado para as 18:00.