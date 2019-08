Médio ofensivo brasileiro Marcelo Freitas reforça o Nacional

Lusa Comentários 26 Ago, 2019, 22:56 | 2.ª Liga

Marcelo Freitas, de 25 anos, rubricou um contrato válido por três temporadas, tendo na época passada alinhado nos alemães do Chemnitzer FC, equipa da 3.ª Liga da Alemanha.



O médio brasileiro dividiu a sua formação pelo Campinas FC, Grémio de Porto Alegre e São Paulo, tendo ainda alinhado pelo Figueirense antes de ingressar no Dynamo de Dresden da Alemanha na temporada 2014/2015.



Desde então manteve-se na Alemanha tendo representado ainda o Inter de Leipzig e o FC Oberlausitz, antes de ingressar no Energie Cottbus, onde se manteve por três temporadas, a que se seguiu o Chemnitzer FC, de onde se transfere para o clube madeirense.