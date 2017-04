Portimonense a um ponto da subida e quase campeão da II Liga

Lusa 19 Abr, 2017, 19:50 | 2.ª Liga

Por outro lado, a vitória sobre os avenses encaminha bem os algarvios para a conquista do título - em Portimão, opunham-se o primeiro ao segundo da tabela, com a diferença entre ambos a passar para cinco pontos.



Portimão e Aves continuam 'na rota' da I Liga, já que o distante terceiro, o Varzim, perdeu no terreno do Vitória de Guimarães B, por 1-0.



Quando ainda estão por disputar três jogos da jornada, as contas já estão fechadas para os primeiros lugares, com Portimonense com 73 pontos, Aves com 68, Varzim com 58, Gil Vicente, com 55 e Penafiel (vencedor do Sporting B) com 56.



O Portimonense só não fez a festa da subida já hoje porque tem saldo negativo com o Varzim (empate 2-2 e vitória do Varzim por 1-0).



A subida pode ser já no domingo, bastando pontuar no terreno do Académico de Viseu.



Após quatro derrotas consecutivas, o Portimonense finalizou da melhor maneira essa pequena 'série negra' e em casa conseguiu uma difícil vitória, sobre um adversário moralizado - quatro vitórias nos últimos cinco jogos.



Os pupilos de Vítor Oliveira adiantaram-se perto do intervalo por Ezeh Chidera (45) e já no segundo tempo Alexandre Guedes fez o empate para o Aves (56). Aos 80 minutos, o Portimonense recolocou-se em vantagem no marcador, com Ewerton a dar os três pontos aos algarvios.



Do mal o menos, para o Aves, já que continua 10 pontos à frente do Varzim, que perdeu por 1-0 em Guimarães.



Também hoje, o Famalicão ganhou por 3-0 ao Cova da Piedade, com um 'hat-trick' de Feliz Vaz, e saiu da zona de despromoção, ultrapassando Leixões (que ainda joga hoje, nos Açores) e Vizela.



O Sporting da Covilhã ganhou ao Académico de Viseu, por 2-1, os mesmos números da vitória do Penafiel sobre o Sporting B. No outro jogo da tarde, o Sporting de Braga B foi ao Algarve vencer o já despromovido Olhanense, por 3-1.



Ainda hoje jogam-se Fafe-Benfica B, Santa Clara Leixões e Académica-Freamunde.