Real Massamá vence Oliveirense e mantém esperança de fugir à despromoção

Lusa Comentários 25 Mar, 2018, 17:34 | 2.ª Liga

Quando faltam apenas oito jornadas para o final da temporada, a equipa de Alexandre Santos conseguiu arrecadar três preciosos pontos, graças ao tento solitário do brasileiro Gustavo Cazonatti, à passagem do minuto 64, contabilizando agora 26 pontos, na 20.ª posição, menos seis do que a primeira equipa acima da 'linha de água', o Sporting B. Já a Oliveirense permanece no 13.º posto, com 36.



Uma primeira parte sem ocasiões claras de golo traduziu o futebol insuficiente que o clube de Massamá tem praticado ao longo da época e, consequentemente, o último lugar que ocupa há vários meses.



Ainda assim, houve uma exceção em frente à baliza da Oliveirense, mas apenas de grande penalidade e mal batida pelo melhor marcador da II Liga, Carlos Vinícius, após uma falta cometida pelo lateral João Sousa sobre Gildo.



De resto, a história do primeiro tempo resumiu-se a um desafio condicionado pelo vento forte, muito dividido a meio campo e com constantes perdas de bola de parte a parte. A Oliveirense ainda sofreu uma contrariedade em cima do intervalo, com João Sousa a receber o segundo cartão amarelo, deixando a equipa desfalcada.



Em vantagem numérica, o Real demorou até conseguir 'furar' a defesa frágil da Oliveirense, num lance de má abordagem do guardião Júlio Coelho, permitindo a Cazonatti, que ainda contou com um ressalto, atirar para a baliza deserta.



Já sem o treinador Pedro Miguel no banco - expulso por protestos na jogada do golo -, os forasteiros arriscaram tudo, subiram no terreno e colocaram os centrais da casa em apuros, porém não conseguiram o mudar o rumo do resultado.







Jogo realizado no Complexo Desportivo do Real Massamá, no Monte Abraão.



Real Massamá - Oliveirense, 1-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



1-0, Gustavo Cazonatti, 64 minutos.







Equipas:



- Real Massamá: Luís Ribeiro, Carlitos, Eduardo Santos, Paulo Monteiro, Diogo Coelho, Tiago Morgado, Gustavo Cazonatti, Sabry (Abdoulaye Dialló, 55), Jefferson Nem (Marcelo Lopes, 66), Gildo Lourenço (Brash, 80) e Carlos Vinícius.



(Suplentes: Patrick Costinha, Marcelo Lopes, João Basso, Matheus Leal, Abdoulaye Dialló, Abou Touré e Brash).



Treinador: Alexandre Santos.



- Oliveirense: Júlio Coelho, Diogo Sousa, Félix Mathaus, Sérgio Silva, João Sousa, João Amorim (Sérgio Ribeiro, 56), Serginho (Diogo Valente, 45+1), Filipe Gonçalves, António Oliveira, Ença Fati (João Mendes, 71) e Brayan Riascos.



(Suplentes: Victor Jenné, Clayton Leite, João Mendes, Sérgio Ribeiro, Diogo Valente, Fabián Cuero e Gabi).



Treinador: Pedro Miguel.







Árbitro: Sérgio Piscarreta (AF Algarve).



Ação disciplinar: cartão amarelo para João Sousa (26 e 43), Sérgio Ribeiro (61), Filipe Gonçalves (65), Brayan Riascos (68) e Carlos Vinícius (87). Cartão vermelho para João Sousa por acumulação de amarelos (43).



Assistência: cerca de 250 espetadores.