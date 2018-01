Rui Costa deixa Famalicão e regressa ao Portimonense

Lusa 18 Jan, 2018, 16:50 | 2.ª Liga

O jogador, atual melhor marcador da equipa minhota com 12 golos marcados (10 no campeonato e dois na Taça de Portugal) estava no Famalicão desde o início da temporada a título de empréstimo e vai agora regressar ao Portimonense, clube que ocupa a 12.ª posição da I Liga.



Em nota dirigida às redações, o Famalicão indica que Rui Costa "deu conta da sua vontade de terminar o empréstimo e vínculo que havia assumido até ao final da temporada".







Já o jogador, citado na nota, refere que o trabalho e os resultados alcançados em Famalicão lhe "abriram portas e novos horizontes" que entende "não poder desperdiçar".



"Expressei ao presidente a minha vontade de sair e quero agradecer-lhe toda a compreensão e o facto de tudo ter feito para que eu aqui pudesse continuar, mas entendo que esta é uma oportunidade que não posso deixar fugir", aponta Rui Costa.



O Famalicão termina com os desejos de "maiores sucessos desportivos e pessoais" ao jogador de 21 anos que tinha iniciado carreira neste clube minhoto, passado pelas camadas jovens do Vitória de Guimarães, representado o Varzim e agora regressa ao Portimonense.