Sporting B vence Real Massamá após reviravolta com final de `loucos`

Lusa 20 Ago, 2017, 14:01 / atualizado em 20 Ago, 2017, 14:02 | 2.ª Liga

Após uma estreia de sonho na primeira jornada - triunfo sobre o Leixões por 4-1 - e do desaire fora de casa diante do União da Madeira (0-2), o clube da linha de Sintra voltou a sentir o sabor amargo da derrota, apesar de ter marcado primeiro, graças ao tento de Jorge Bernardo, quando estava decorrido o minuto 65. Os 'leões' reagiram na parte final e operaram a reviravolta no desafio, através de Pedro Marques e Pedro Delgado, aos 89 e 90+3, respetivamente.



Numa primeira parte sem grandes motivos de interesse, as duas equipas encaixaram uma na outra, apostando nos remates de meia distância, mas sem proporcionar grande trabalho aos guardiões.



O único lance de algum perigo teve como protagonista o avançado do Real Carlos Vinícios, que já leva três golos na competição, quando obrigou Stojkovic a uma defesa apertada com os punhos (27).



O número 9 brasileiro voltou a tentar balançar as redes 'leoninas', porém, os centrais Kiki e Demiral fechavam as 'portas' e mostravam-se fortes no jogo aéreo.



A segunda parte continuou 'enfadonha', sem ocasiões de perigo iminente, transmitindo a ideia de que as duas formações se contentavam com a divisão de pontos.



Contudo, a manhã de intenso calor em Massamá acabou por inspirar o lateral Jorge Bernardo, que, na meia lua da grande área, bateu de forma exemplar um livre direto. O guardião sérvio do Sporting B pareceu estar mal colocado entre os postes.



Os derradeiros minutos do final da partida foram de grande 'aperto' para a equipa de Filipe Martins, ao ver Pedro Marques quase repor a igualdade no marcador, depois de ser servido por Kenedy Có e cabecear para uma grande 'mancha' de Tom, aos 82 minutos.



O 'leão' lançado por Luís Martins no segundo tempo viria mesmo para fazer 'estragos', depois da ameaça e da pressão constante do Sporting B, o avançado português acabou por faturar já em cima do minuto 90, tendo visto, já em tempo de compensação, o colega de equipa Pedro Delgado carimbar o triunfo.







Jogo realizado no complexo desportivo do Real Massamá, no Monte Abraão.



Real Massamá - Sporting B: 1-2.



Ao intervalo: 0-0.







Marcadores:



1-0, Jorge Bernardo, aos 65 minutos.



1-1, Pedro Marques, 89.



1-2, Pedro Delgado, 90+3.







Equipas:



- Real Massamá: Tom Santos, Jorge Bernardo, Vasco Coelho, Dmytro Lytvyn, Zé Pedro, Kikas (Tiago Morgado, 58), Brash, João Basso (Gustavo Cazonatti, 84), Abou Touré, Marcos Barbeiro (Marcelo Lopes, 79) e Carlos Vinícius.



(Suplentes: Patrick Costinha, Marcelo Lopes, Tiago Morgado, Sabry, Gustavo Cazonatti, Paulo Silva e Abdoulaye Dialló).



Treinador: Filipe Martins.



- Sporting B: Stojkovic, Bruno Paz, Merih Demiral, Kiki Kouyaté, David Sualehe (Abdu Conté, 71) Miguel Luís, Pedro Delgado, Rafael Barbosa, Jovane Cabral, Cristian Ponde (Kenedy Có, 55) e Rafael Leão (Pedro Marques, 71).



(Suplentes: Diogo Sousa, Ivanildo Fernandes, Abdu Conté, Budag Nasyrov, Bubacar Djaló, Kenedy Có e Pedro Marques).



Treinador: Luís Martins







Árbitro: Jorge Sousa (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Vasco Coelho (90+2). Cartão vermelho direto para Abdu (90+4).







Assistência: cerca de 700 espetadores.