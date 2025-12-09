Alemanha e Noruega as primeiras semifinalistas do mundial de andebol feminino

Em solo germânico, em Dortmund, as anfitriãs bateram o Brasil por claros 30-23, antes de a vice-campeã Noruega superar Montenegro, também claramente por 32-23, no mesmo recinto.



A Alemanha, que esteve sempre na frente e ao intervalo já liderava por 17-11, foi gerindo a vantagem na etapa complementar, na qual chegou a liderar por oito.



Antje Doll e Bruna de Paula equivaleram-se como melhores marcadoras, com seis golos cada.



Com uma entrada de 4-0, a Noruega exibiu logo a superioridade que revelou todo o encontro frente a Montenegro, que partiu para o segundo tempo oito golos atrás (19-11), chegando nesta fase a estar a 12 de distância, concluindo a nove.



Nas meias-finais, a Alemanha vai defrontar as vencedoras do desafio entre a Dinamarca e a França, campeã em título, que medem forças na quarta-feira em Roterdão, onde as anfitriãs dos Países Baixos jogam com a Hungria para ver qual vai enfrentar a Noruega.



Rússia e Noruega, com quatro títulos, são as seleções que mais troféus exibem, seguidas da França e das extintas União Soviética e Alemanha oriental, com três.

