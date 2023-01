Andebol Mundial. André Gomes confiante

"Tudo o que era necessário trabalhar, defesa, ataque e pontos-chave, já foram tratados e detalhados e a equipa está confiante e com um modelo para jogar", disse à agência Lusa André Gomes, de 24 anos, que representa os alemães do MT Melsungen.

André Gomes considera a Islândia "uma das seleções candidatas às medalhas" na prova, que decorre de hoje até 29 de janeiro, na Suécia e na Polónia, e na qual Portugal participa pela segunda vez consecutiva, após em 2021 ter alcançado o 10.º lugar.

"Nós já lhes ganhámos, num Mundial (vitória por 25-23 na primeira fase da edição de 2021), e se estivermos focados conseguiremos fazê-lo outra vez", recorda André Gomes.

Além da Islândia, Portugal defronta no Grupo D da primeira fase do Mundial, concentrado em Kristianstad, na Suécia, as seleções da Coreia do Sul, no sábado, orientada pelo ex-selecionador nacional Rolando Freitas, e a Hungria, comandada pelo treinador do Benfica Chema Rodriguez, na segunda-feira.

"A Islândia tem estado sempre bem nos campeonatos internacionais. Conhecemos bem a equipa deles e todos os jogadores são bons individualmente, jogam nos principais campeonatos, pelo que é um grande adversário", afirmou o lateral esquerdo.

De regresso à seleção após ter falhado o Euro2020 devido a lesão, prova em que Portugal não conseguiu passar da primeira fase, André Gomes traça como objetivo, comum ao restante grupo, superar o 10.º lugar alcançado há dois anos no Egito.

"Todos nós queremos fazer melhor, seja coletivamente seja individualmente, e neste caso é melhorar o 10.º lugar do último Mundial e todos nós apontámos para isso", adiantou.

O internacional português acredita que a seleção lusa, "se estiver focada e determinado", consegue melhorar esse histórico registo até porque tem para a atual competição "melhores soluções do que tinha no Mundial do Egito".

André Gomes reconhece que "é importante começar bem" já frente à Islândia, até porque quantos mais pontos a seleção conseguir nesta fase "mais fácil e benéfico" será para a equipa no `main round` (fase principal), dado que transitam os pontos entre as três equipas apuradas.

Filho do antigo futebolista do Benfica Jorge Gomes, André refere que o pai, apesar de pouco conhecedor do andebol, lhe dá conselhos com a sua "experiência de desportista", nomeadamente "como evitar erros fora e dentro de campo".

Portugal está inserido no Grupo D da fase preliminar do Mundial, a disputar de hoje até 29 de janeiro na Suécia e na Polónia, tendo como adversárias as seleções da Islândia (quinta-feira), Coreia do Sul (sábado) e Hungria (segunda-feira).