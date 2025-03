Andebolista Francisco Costa é candidato a melhor jogador jovem do ano de 2024

A informação foi hoje avançada pela Federação Internacional de Andebol (IHF), lembrando que a votação para o prémio, em função do desempenho em 2024, será feita de forma tripartida, por adeptos, treinadores e comissão de treino e métodos da IHF.



"Para todas as categorias foram selecionados pela comissão de treino e métodos da IHF três jogadores, com base nas suas prestações ao longo do último ano", explicou a IHF, que também revelou hoje as candidatas a jogadoras jovens do ano.



A votação feita por adeptos terá início na sexta-feira e decorrerá até 24 de março.



Kiko Costa, de 20 anos, lateral do Sporting e 41 vezes internacional, vai estar parado por tempo indeterminado, devido a lesão.



"Infelizmente, estarei afastado algum tempo e terei de deixar, por agora, aquilo que mais amo fazer. Faz parte do caminho. Procurarei voltar mais forte. Obrigado a todos pelo apoio!", informou na segunda-feira o jogador, em nota publicada nas redes sociais.



Entre 14 de janeiro e 02 de fevereiro deste ano, Francisco Costa contribuiu para o histórico quarto lugar da seleção portuguesa no Campeonato do Mundo, tendo mesmo sido eleito o melhor jogador jovem da competição, prestação que não será tida em conta na votação, que se refere apenas ao ano de 2024.