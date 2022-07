Costa saúda seleções portuguesas de andebol de sub-20 e de futebol feminino

"Saúdo as seleções de Portugal de futebol feminino e andebol sub-20 que jogaram partidas decisivas para a sua participação nos campeonatos europeus. Parabéns aos nossos vice-campeões da Europa de andebol sub-20 e às nossas atletas de futebol pela forma como prestigiaram Portugal", escreveu António Costa na rede social Twitter.

Em Inglaterra, em Leigh, Portugal foi hoje afastado do Europeu de futebol feminino ao perder por 5-0 com a Suécia, num encontro da terceira e última jornada do Grupo C.

As suecas qualificaram-se como vencedoras do agrupamento, com sete pontos, os mesmos dos Países Baixos, que também seguem para os quartos de final, depois de vencerem por 4-1 a Suíça, terceira, com um ponto, à frente de Portugal, quarto, também com um.

Em Matosinhos, a seleção portuguesa de andebol de sub-20 falhou hoje a conquista do Campeonato da Europa da categoria ao perder na final diante da Espanha por 35-37.

Portugal chegou ao intervalo a vencer por 16-15 e no segundo tempo teve, mais do que uma vez, uma vantagem de quatro golos, mas acabou por ceder nos últimos 10 minutos da partida e permitiu a reação do adversário.