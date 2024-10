Diogo Valério e Alexis Borges de regresso aos convocados da seleção de andebol

Tendo em conta a última convocatória de Paulo Pereira, para o play-off de acesso ao Mundial2025, o guarda-redes Diogo Valério regressa aos eleitos por troca direta com Gustavo Capdeville e o pivô Alexis Borges ocupa a vaga do lateral Fábio Magalhães.



Dessa última convocatória saíram ainda, por lesão à última hora, o guarda-redes Diogo Rêma Marques e os irmão Francisco e Martim Costa, tendo sido substituídos por Manuel Gaspar, Joao Gomes e Gonçalo Vieira.



O selecionador Paulo Pereira justificou a chamada de Diogo Valério, do Marítimo, com o critério de "convocar guarda-redes que estejam a jogar", além de que Gustavo Capdeville, do Benfica, "teve um pequeno problema há umas semanas" que o colocou em dúvida.



"O Diogo Valério é convocado, novamente, após cerca de três anos, porque está a fazer um excelente campeonato nacional. A convocatória está sempre aberta, há alguns atletas que têm uma elevada probabilidade de estar presentes, porque fazem parte daquele núcleo da seleção", disse.



Paulo Pereira explicou ainda, em declarações ao sítio oficial da Federação de Andebol de Portugal (FAP) na Internet, que depois também "há atletas que vão variando (na convocatória) em função do estado de forma, de alguma estratégia que possa existir quando se pensa nos adversários e no tipo de competição".



É o caso de Alexis Borges, ausente por lesão da última convocatória para o play-off de acesso ao Mundial2025, que Portugal garantiu, bem como do Euro2024, mas que regressa aos eleitos após ter sido chamado para o torneio pré-olímpico.



Sobre os jogos teoricamente acessíveis com as seleções da Roménia e de Israel, do Grupo 8 de qualificação, em 07 e 10 de novembro, em Santo Tirso, em que Portugal é francamente favorito, o selecionador nacional mostrou-se cauteloso.



"Não tenho nenhum tipo de receio de jogar contra equipas fortes. Aquelas que, teoricamente, sabes que tens uma alta probabilidade de perder. Por outro lado, tenho alguma apreensão quando jogo contra equipas que, teoricamente, tenho que vencer", referiu.



O técnico considerou que os primeiros adversários de Portugal na qualificação para o Euro2026 são seleções que andam a lutar para voltar aos tempos áureos, principalmente a Roménia, pelo que estes jogos têm de ser encarados de forma séria.



"Temos que encarar as coisas muito seriamente, preparar os jogos com seriedade porque, hoje em dia, toda a gente luta por 'um lugar ao sol', e esta frase foi a que enviei aos nossos atletas quando os convoquei", disse o selecionador.



Paulo Pereira defendeu que "cada vez mais nada está adquirido" e que a seleção nacional "tem que continuar a lutar para manter o estatuto que alcançou nos últimos anos", com presença assídua nas principais provas internacionais.



Após três presenças consecutivas em campeonatos da Europa, Portugal vai iniciar mais uma fase de qualificação, para o Euro2026, com os primeiros dois jogos frente à Roménia e Israel, no Pavilhão Municipal de Santo Tirso, em 07 e 10 de novembro, respetivamente.



O primeiro adversário será a Roménia, a contar para a ronda inaugural, e três dias depois será a vez da seleção de Israel visitar solo luso, num duelo antecipado da sexta e última jornada, devido à situação delicada que se vive no Médio Oriente.



O Euro2026 vai decorrer de 15 de janeiro a 01 de fevereiro de 2026, numa organização conjunta da Suécia, Dinamarca e Noruega.







Lista de 16 convocados:



- Guarda-redes: Diogo Rêma Marques (FC Porto) e Diogo Valério (Marítimo).



- Pontas: Leonel Fernandes (FC Porto), Diogo Branquinho (Sporting), António Areia (Tremblay, Fra) e Pedro Portela (Sporting)



- Laterais: Alexandre Cavalcanti (MT Melsungen, Ale), Salvador Salvador (Sporting), Francisco Costa (Sporting) e Joaquim Nazaré (Skjern, Din).



- Pivôs: Luís Frade (FC Barcelona, Esp), Victor Iturriza (FC Porto) e Aléxis Borges (Benfica).



- Centrais: Martim Costa (Sporting), Miguel Martins (Aalborg, Din) e Rui Silva (FC Porto).