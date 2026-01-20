Europeu2026 de Andebol. Portugal luta por apuramento com teste difícil frente à Dinamarca

Acompanhe aqui em direto (RTP 2) - (Desporto 1), o jogo que pode determinar a permanencia da seleção portuguesa de andebol neste Campeonato Europeu de Andebol 2026.





“Eles são a melhor equipa do mundo neste momento. Vai ser muito complicado. Temos de estar muito assertivos na finalização, porque falhar um remate não mexe apenas com o resultado, mas também com o estado de ânimo. Vai ser um desafio enorme batê-los”, explicou o selecionador português.





Depois da vitória sobre a Roménia e da surpresa no último jogo frente à Macedónia do Norte, em que a seleção das ‘quinas’ cedeu o empate ao cair do pano (29-29), Portugal complicou as contas do apuramento para a próxima ronda da competição.





O jogo entre a Macedónia do Norte e a Roménia terminou com o resultado de 23-22, o que significa para as contas portuguesas, que os 'herois do mar' não podem perder com uma difderença superior a 18 golos, perante uma Dinamarca tetracampeã mundial. Mas cada jogo é um jogo e os "prognósticos só mesmo no final do encontro."





Classificação grupo B:

Dinamarca* ------------- (2 jogos) 4 pts Macedónia do Norte --- (2 jogos) 4 pts Portugal* ---------------- (3 jogos) 3 pts Roménia ----------------- (3 jogos) 0 pts

* Portugal e Dinamarca jogam hoje às 19h30.

Portugal segue em frente se mantiver o segundo lugar através dos critérios de desempate para a terceira colocada ou conseguir pelo menos um empate no último encontro da fase preliminar do Europeu2026. Pela frente tem a anfitriã e melhor seleção de andebol da atualidade, que levou sempre a melhor sobre os portugueses.A equipa comandada por Paulo Jorge Pereira soma três pontos no segundo lugar do grupo, que dá acesso à ‘main round’, e tem um saldo positivo de seis golos (69-63). A terceira colocada Macedónia do Norte, com um ponto, tem um saldo negativo de 12 golos (53-65).Como os dois jogos que fecham o grupo B do Europeu2026 não se disputam em simultâneo, Portugal entra em campo, às 19h30, em Herning, a saber o resultado da partida entre a adversária Macedónia do Norte e a Roménia, já afastada da prova, com zero pontos.A seleção portuguesa e a Dinamarca defrontaram-se pela última vez numa das meias-finais do Mundial2025, competição em que Portugal fez o seu melhor resultado de sempre em fases finais, ficando em quarto lugar.Esta é a nona participação de Portugal, a quarta consecutiva, em fases finais do Campeonato da Europa. A seleção portuguesa de andebol disputa todas as partidas em Herning, na Dinamarca, e procura melhorar o sexto lugar alcançado em 2020.