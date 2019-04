FC Porto defronta franceses na Taça EHF de andebol

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Abr, 2019, 11:46 / atualizado em 02 Abr, 2019, 11:46 | Andebol

O FC Porto, que terminou invicto o grupo C, contando por vitórias os seis jogos realizados, joga em França a 20 ou 21 de abril (1.ª mão) e recebe o Saint-Raphael Var Handball a 27 ou 28 do mesmo mês (2.ª mão), no Dragão Caixa, no Porto.



O Saint-Raphael Var Handball, que segue no oitavo lugar do campeonato gaulês, foi finalista vencido da edição de 2017/18 da Taça EHF, que a formação alemão do Füchse Berlin conquistou (28-25), e terminou em quarto a de 2016/17, ao ser derrotado pelos também alemães do Magdeburgo (32-31).



Vice-campeão francês em 2015/16, o Saint-Raphael Var Handball terminou na segunda posição o grupo A da fase regular da Taça EHF, com oito pontos, atrás, precisamente, dos alemães do Füchse Berlin, primeiros classificados, com 10.



O sorteio ditou ainda o duelo entre os alemães do TSV Hannover e do Füchse Berlin, detentores do troféu, e o embate entre os dinamarqueses do TTH Holstebro e os húngaros do Grundfos Tatabanya KC.



Os alemães do THW Kiel, que se classificaram em primeiro lugar do grupo D, tal como o FC Porto contando por vitórias os seis jogos realizados, estão apurados diretamente para as meias-finais na condição de clube organizador.





Os vencedores das eliminatórias dos quartos de final apuram-se para a final a quatro da Taça EHF, a decorrer em 18 e 19 de maio, em Kiel.