FC Porto-Sporting em andebol marcado por incidente no balneário dos leões





Os leões alegam que o cheiro será de lixívia ou algo tóxico e a equipa foi obrigada a equipar-se fora das cabines, utilizando um corredor por entender ser impossível permanecer no balneário.





Foram vários os jogadores do Sporting que revelaram estar indispostos.





Os delegados ao jogo presentes no local que terão descrito o cheiro como adormecedor.





O jogo começou com atraso.



Tanto o treinador Ricardo Costa como o jogador Moga ficaram fora da ficha de jogo.







Face às queixas e às ausências, o Sporting sentiu "não ter condições para realizar a partida", mas os delegados da Federação de Andebol terão emitido opinião contrária.



Em comunicado, o Porto nega "de forma absoluta, clara e inequívoca os relatos tornados públicos". Os dragões garantem que "não se revêem nem se envolvem neste tipo de situações".



O treinador Ricardo Costa e o pivot Moga foram assistidos no pavilhão e após indicação da equipa médica foram levados de ambulância para uma unidade hospitalar.