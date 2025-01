Francisco Costa e João Gomes veem jogo com o Brasil como uma final

A segunda jornada do Grupo E da fase preliminar ditou um encontro `fraterno` entre as duas seleções que venceram na estreia -- Portugal impôs-se aos Estados Unidos (30-21) e o Brasil à candidata e coanfitriã Noruega (29-26) -- já com a `main round` (ronda principal) no horizonte.

"Certamente vai ser um jogo difícil para nós. Estamos motivados, vimos de uma vitória muito importante, mas sabemos que o Brasil tem excelentes jogadores, como demonstraram contra a Noruega", disse à agência Lusa Francisco Costa.

O autor do primeiro golo luso no Mundial2025 destacou na seleção do Brasil "os dois bons guarda-redes [Rangel da Rosa e Mateus Nascimento] e a defesa", pelo que Portugal, para vencer na sexta-feira, na Unity Arena, terá de "ser ainda melhor".

"Temos de defender melhor e atacar melhor. Vai ser uma luta. Uma final. E para nós vai ser um jogo muito importante", adiantou o lateral, que reafirma o objetivo de ir o mais longe possível na prova.

Filho de Ricardo Costa, seu treinador no Sporting, que integrou a primeira seleção portuguesa a participar numa fase final de um Mundial, em 1997, no Japão, Francisco Costa, irmão de Martim Costa, também em Oslo, rejeita comparações nem paralelismos.

"Sei que o meu pai ajudou Portugal a conquistar jogos e a alcançar bons resultados, embora não tendo chegado a títulos a seleção de então andou perto, mas a única coisa que anseio é ajudar a equipa a chegar o mais longe possível", referiu.

Apesar de ser possível superar os golos alcançados em Mundiais por Ricardo Costa, que soma um total de 42 (5 em 1997, 15 em 2001 e 22 em 2003), Francisco Costa, até agora com 20 (17 em 2023 e três com os Estados Unidos), não pensa em superar a marca do pai.

"O que eu anseio é estar aqui o máximo de tempo possível e ajudar Portugal a chegar às medalhas e a ser uma das melhores seleções do mundo", adiantou o lateral Francisco Costa, de 19 anos, uma das estrelas emergentes dos `heróis do mar`.

O também lateral João Gomes, de 22 anos, estreou-se frente aos Estados Unidos numa competição do mais alto nível e sublinhou o momento para a posteridade com uma eficácia de concretização de 100%, com dois golos em dois remates.

João Gomes recorda que os resultados dos primeiros jogos na ronda inaugural do grupo não interferem em nada com o objetivo traçado para o Mundial, que passa por "ir jogo a jogo e ganhar todos".

"O objetivo geral é chegar aos quartos de final, que já supera a nossa melhor classificação de sempre. Não é um caminho fácil de percorrer, mas temos as armas certas para o conseguir", considerou.

O lateral do Sporting destacou o bom jogo realizado pelo Brasil frente à Noruega, na linha do que tinha feito nos encontros de preparação com a Alemanha, e refere que Portugal tem que fazer bem o seu trabalho de casa para saber que armas utilizar.

"Temos de conseguir manter a concentração durante o jogo todo, acertar pormenores na defesa e no ataque e ver que jogadores podemos atacar melhor e tirar algum partido", explicou.

Portugal e Brasil defrontam-se na segunda jornada do Grupo E, na Unity Arena, em Oslo, na sexta-feira, pelas 18h00 locais (17h00 em Lisboa), numa partida em que o resultado é determinante para o desenho da `main round`.