Madeira SAD avança e 1.º de Maio cai na Taça Europeia feminina de andebol

O Madeira SAD e o 1.º de Maio tiveram destinos diferentes no jogos de hoje da segunda eliminatória da Taça Europeia feminina de andebol, após duelos com MGA Fivers (Áustria) e KHF Istogu (Kosovo), respetivamente, e só as madeirenses avançam.

Se o jogo da segunda mão desta eliminatória entre o Madeira SAD e o MGA Fivers (32-18) foi totalmente dominado pelas portuguesas, sobretudo na segunda parte, no confronto entre o KHF Istogu e o 1.º de Maio (da Marinha Grande) houve muito mais equilíbrio, tal como o resultado final de 29-27 expressa.



Com novo triunfo sobre as austríacas, o Madeira SAD junta-se ao Benfica na próxima fase da Taça Europeia, enquanto S. Pedro do Sul, Colégio de Gaia e 1º de Maio ficaram pelo caminho e não seguem em frente, tendo as últimas sido eliminadas por apenas um golo no agregado, após o triunfo tangencial obtido na véspera.