Ministério Público investiga alegada corrupção no andebol do Sporting

RTP Comentários 15 Mai, 2018, 11:43 / atualizado em 15 Mai, 2018, 13:30 | Andebol

"Confirma-se a existência de inquérito relacionado com a matéria dirigido pelo Ministério Público do DIAP do Porto. Encontra-se em investigação e está em segredo de justiça", confirma a Procuradoria-Geral da República em nota enviada à RTP.



O processo terá passado pela alegada compra de equipas de arbitragem que participavam nos jogos de andebol profissional. Os juízes de campo teriam sido aliciados com quantias em dinheiro, que chegariam aos dois mil euros, para que, 16 anos após o último título, a equipa de Alvalade chegasse novamente ao topo da classificação. Paulo Silva diz que os valores eram definidos por João Gonçalves, a mando de André Geraldes.



De acordo com a edição desta terça-feira do jornal Correio da Manhã, Paulo Silva, intermediário dos “leões”, que agora se diz arrependido, afirma que os pagamentos aos árbitros eram realizados não só nos jogos em que a equipa sportinguista jogava, mas também naqueles em que o resultado favorecesse o Sporting.



Paulo Silva, empresário de futebol e sportinguista, alega ter entrado neste esquema de corrupção por amor ao clube. Embora admita também ter recebido contrapartidas monetárias.



Agora revela mensagens, alegadamente trocadas com outro intermediário, João Gonçalves, que estava a mando do “chefe”, André Geraldes, um dos braços diretos de Bruno de Carvalho.Direção da Federação de Andebol mostra-se indignada e apresenta queixa ao Conselho de Disciplina da Federação





Nas mensagens dadas a conhecer pelo empresário Paulo Silva ao Correio da Manhã pode ler-se: “Já falei com o homem. Dei-lhe a entender que se o ABC ganhasse ao Porto eu dava-lhe um prémio. Um prémio agradável para ele passar uns dias com a família”.



Entre as várias mensagens trocadas, os dois intervenientes alinham estratégias a aplicar nos elementos que participam nas arbitragens dos jogos decorrentes, quer no campeonato nacional, quer na Taça de Portugal.



Na véspera de um dos encontros do campeonato de andebol entre Sporting e Benfica, que se realizou a 31 de maio de 2017, o empresário enviou uma mensgem a João Gonçalves, afirmando ter tratado da situação: “Disse-lhes que se ganharmos dou-lhe um brindezinho; falei-lhes do valor, claro, 1,5… e disse-lhes pá, pronto, queremos muito ser campeões. Se as coisas estiverem complicadas, eh pá, tem de dar uma mãozinha”. Ele garantiu-me que não nos vai prejudicar. E ficou assim a conversa”.

Direção da Federação de Andebol apresenta queixa



A Direção da Federação de Andebol já reagiu a este caso, esclarecendo o seguinte em nota enviada à imprensa:



1. Tendo tomado conhecimento de notícia que poderá configurar alegados ilícitos de natureza criminal, efetuará a Direção, no imediato, denuncia obrigatória ao Ministério Público nos termos e para os efeitos do Artigo 6º da Lei 50/2007, de 31 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei 13/2017, de 02 de Maio;



2. Tendo em vista o apuramento de eventuais responsabilidades de natureza disciplinar, por parte de agentes desportivos que exerçam funções no seio e âmbito da modalidade, a Direção efetuará participação, de imediato, ao Conselho de Disciplina da Federação;



3. Os titulares dos órgãos e os colaboradores da Federação estão, e estarão, inteiramente disponíveis para colaborar com as entidades competentes, no sentido de apuramento de eventuais responsabilidades desportivas, civis ou criminais de agentes desportivos filiados na modalidade, nomeadamente aquelas que se consubstanciem em comportamentos anti-desportivos, contrários aos valores da verdade, lealdade, integridade e correção, suscetíveis de alterar fraudulentamente os resultados da competição.